Legge di Bilancio 2020, novità per i contribuenti: agevolazioni, detrazioni e incentivi (Di martedì 7 gennaio 2020) La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) è entrata in vigore lo scorso primo gennaio. Il testo contiene nuove disposizioni, proroghe, abrogazioni e rimodulazioni di norme. Va sicuramente menzionato il blocco degli aumenti Iva per il 2020 e l’estensione del “bonus ricerca e sviluppo” alle attività di transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 ed altre attività innovative. Diversi i crediti d’imposta che sono stati prorogati. Modificato il regime forfettario in particolare relativamente ai requisisti di accesso, introdotta la cosiddetta “plastic tax” per ridurre l’utilizzo dei manufatti in plastica monouso, e la “sugar tax” relativamente al consumo delle bevande contenenti edulcoranti aggiuntivi. Si segnala anche l’unificazione dell’Imu e della Tasi. Analizziamo di seguito alcune tra le più rilevanti disposizioni contenute nel testo per i ... Leggi la notizia su leggioggi

elenabonetti : Salvini accusa tagli per le famiglie?Legga la legge di bilancio: più di 630 milioni aggiuntivi per politiche famili… - borghi_claudio : Ullallà, il simpatico senatore CASTIELLO che ha regalato 1.3 milioni in LEGGE DI BILANCIO ad un privato mi corregge… - borghi_claudio : @GaeDArienzo @GiornaleCilento Non dubito. Allora che lo Stato la espropri e poi ci metta i soldi necessari per rest… -