Jim Carrey: "Oggi non mi sento più affogare per la depressione. Ho capito che è come la pioggia: ti bagna ma non ti sommerge" (Di martedì 7 gennaio 2020) “Ho sofferto per anni di depressione e sono sempre stato onesto perché non è più la mia compagna costante, come un tempo. Ora non mi sento più affogare perché mi sono reso conto che è come la piOggia, ti bagna, certo, ma non si posa abbastanza da sommergermi”. Jim Carrey in una lunga intervista al Corriere della Sera racconta la sua battaglia con la depressione. Qui un piccolo stralcio Cosa le ha insegnato?«Che ora a volte sono felice e a volte no, ma sarebbe un’aspettativa ridicola pensare di essere in uno stato di grazia continua. La consapevolezza mi ha permesso di schermarmi dalla delusione».Perché Oggi preferisce la parola tristezza?«Perché la vita è un’altalena tra la gioia e la tristezza e a volte bisogna affrontarle con la convinzione che gli stati ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Jim Carrey: 'Oggi non mi sento più affogare per la depressione. Ho capito che è come la pioggia: ti bagna ma non ti… - marrovello : @pataepisi Io parlo del doppiaggio. Comunque secondo me in quel caso il titolo è stato tradotto così per attirare i… - ClaGiarrusso : 'L'incredibile Burt Wonderstone' + 'Dick & Jane operazione furto'. Consigli cinematografici da ultima delle feste,… -