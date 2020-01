Indennizzo Conte – Cifra monstre da parte del Chelsea (Di martedì 7 gennaio 2020) Indennizzo monstre per Antonio Conte per la soluzione del contratto dal Chelsea. L’Indennizzo di Antonio Conte costerà al Chelsea quanto un calciatore di alta fascia. Il sito “Foxsport” riporta sulla vicenda: “Dal bilancio del Chelsea si possono finalmente conoscere le reali cifre che hanno portato all’allontanamento di Antonio Conte, decisamente non economiche (tanto per usare un eufemismo). L’esonero dell’attuale allenatore dell’Inter è infatti costato la bellezza di 31,2 milioni di euro ai Blues, secondo quanto riportato dai media britannici dopo la diffusione del bilancio datato 30 giugno 2019. Conte, cui il Chelsea ha dato il benservito nell’estate 2018, un anno prima della scadenza naturale del suo contratto firmato con il club londinese, è costato infatti ai Blues ben 26,6 milioni di sterline, comprensive delle spese ... Leggi la notizia su forzazzurri

