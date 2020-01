Il suo coinquilino si mangia il suo piatto di spaghetti preferito, lei per vendicarsi gli dà fuoco (Di martedì 7 gennaio 2020) Una storia bizzarra per fortuna a lieto fine che potrebbe anche farci sorridere per l’assurdità della situazione. Un uomo ed una donna condividono lo stesso appartamento in Florida negli Stati Uniti, e fin qui nulla di strano. Ma accade che di ritorno da una nottata passata a bere qua e la per locali, la 33enne Melissa Dawn, decide di far ritorno a casa con in mente l’idea di consumare il suo piatto preferito: “spaghetti meatballs”. Si tratta di spaghetti al pomodoro con polpettine di carne che la donna aveva preparato e custodito gelosamente pregustando di consumarli al suo ritorno, trattandosi di una pietanza da lei particolarmente amata. Ma rientrata a casa l’amara sorpresa: Carlos Ortiz, l’uomo con il quale condivideva l’appartamento, durante la serata, spinto dalla fame, aveva malauguratamente mangiato l’unica cosa che aveva trovato nel frigorifero, il piatto di ... Leggi la notizia su baritalianews

