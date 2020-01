Elisa Isoardi fa gli auguri a Eleonora Daniele e pensa che solo lei non è mamma (Foto) (Di martedì 7 gennaio 2020) Alla notizia della gravidanza di Eleonora Daniele sono arrivati subito gli auguri di Elisa Isoardi, da Storie Italiane a La prova del cuoco tante le emozioni di oggi in tv ma anche qualche riflessione da parte delle due conduttrici (Foto). La Daniele appena tornata in diretta nel suo programma di Rai 1 ha annunciato la sua dolce attesa non potendo più nascondere il pancino e soprattutto la sua gioia immensa. Una notizia arrivata con gli occhi pieni di lacrime sul finire della puntata di Storie Italiane, subito dopo è arrivata La prova del cuoco e la Isoardi spontanea ha detto ciò che pensava. Prima gli auguri alla futura mamma e poi la considerazione a voce alta che lei è rimasta tra le pochissime a non avere ancora un figlio, anzi per lei è l’unica. Elisa Isoardi VORREBBE UN FIGLIO, IL DESIDERIO FORSE ESPRESSO A VOCE ALTA A LA PROVA DEL CUOCO Felice per la conduttrice che la precede ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

