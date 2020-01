“È vero amore”. Loredana Lecciso lo presenta, ormai non ha occhi che per lui… Che coppia! (Di martedì 7 gennaio 2020) Loredana Lecciso di nuovo innamorata. Ma chi è il fortunato che ha rubato il cuore della ex di Al Bano? Loredana Lecciso è stata a lungo sotto i riflettori per via della sua decisione di non partecipare al Grande Fratello Vip. Sono mesi che Loredana Lecciso parla di questa posisbilità. Più volte ha detto che ci avrebbe pensato. E i suoi fan avevano sperato che fosse decisa a entrare. E invece no. Loredana Lecciso ha deciso che non parteciperà. E intanto continua a vivere a Cellino San Marco, a casa di Al Bano, nonostante tra loro sia tutto finito. In molti, dopo aver scoperto che la Lecciso abita ancora lì, hanno pensato che tra la soubrette e il cantante pugliese ci fosse un ritorno di fiamma. Ma non è così. Né Loredana né Al Bano hanno mai confermato quelle voci mentre più volte hanno fatto sapere di essere rimasti in buoni rapporti. Tra l’altro Loredana Lecciso ha un nuovo amore che ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

