Dipendenza da smartphone (Di martedì 7 gennaio 2020) Negli ultimi tempi, l’uso di smartphone o telefoni intelligenti, ha smesso di avere un unico scopo: effettuare chiamate. Per molti è diventato una Dipendenza . Quando ci svegliamo, facciamo colazione, sui mezzi pubblici, durante i pasti e prima di andare a letto, abbiamo sempre gli occhi sullo schermo. Non siamo più in grado di vivere senza i nostri smartphone? Sembrano essere diventati un’altra estensione del nostro corpo e non averli con noi può portarci sull’orlo di un esaurimento nervoso. In una recente ricerca condotta in Inghilterra dall’Università King’s College di Londra, è stato stabilito che il 23 per cento della popolazione che utilizza questi dispositivi, soffre di ansia. Questa estrema Dipendenza non è un disturbo legato solo ad un campo, ma condivide una serie di caratteristiche con altre dipendenze. Può generare disturbi mentali come ... Leggi la notizia su bigodino

