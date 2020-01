Chloe Sevigny è incinta di Sinisa Mackovic - foto (Di martedì 7 gennaio 2020) Nel 2019 vista al cinema grazie a I Morti non Muoiono e Queen & Slim, in Italia ancora inedito, Chloe Sevigny è stata paparazzata con il pancino in bella mostra per le strade di New York, ufficializzando la sua prima gravidanza all'età di 45 anni. Al suo fianco l'amato Sinisa Mackovic, direttore della Karma Art Gallery di NY con cui fa coppia da oltre un anno.20 anni fa nominata agli Oscar grazie a Boys Don't Cry, la Sevigny è incinta di 5 mesi. Vinto un Golden Globe grazie alla serie tv Big Love, Chloe non si è mai sposata e ora sarà mamma per la prima volta. Dalla sua pagina ufficiale Instagram non sono arrivate conferme, con foto evidentemente 'd'archivio' pubblicate nelle ultime settimane, perché le immagini diffuse da TMZ non lasciano dubbi. La Sevigny è chiaramente incinta. Tra il 2012 e il 2016 l'attrice ha più volte preso parte ad American Horror Story, per poi girare ... Leggi la notizia su blogo

