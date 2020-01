Bancarotta Ilva, il giudice: “Non ci fu depauperamento generale della struttura” (Di martedì 7 gennaio 2020) A sei mesi dall’assoluzione il giudice per l’udienza preliminare di Milano, Lidia Castellucci, ha depositato le motivazioni della sentenza con cui lo scorso 5 luglio ha assolto dall’accusa di Bancarotta Fabio Riva. Per il magistrato nella gestione dell’Ilva di Taranto da parte della famiglia Riva, tra il 1995 e il 2012, la società ha investito “in materia di ambiente” per “oltre un miliardo di euro” e “oltre tre miliardi di euro per l’ammodernamento e la costruzione di nuovi impianti” e non c’è stato il “contestato depauperamento generale della struttura”. Nell’ottobre del 2017 Fabio Riva, difeso dagli avvocati Gian Paolo Del Sasso e Salvatore Scuto, e il fratello Nicola Riva si erano visti respingere dall’allora gup Chiara Valori la richiesta di patteggiamento (rispettivamente a 5 e a 2 anni), ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

