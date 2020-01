Atti indecenti a Sora: uomo pratica autoerotismo davanti un negozio (Di martedì 7 gennaio 2020) Vergognoso episodio a Sora, comune in provincia di Frosinone, nel Lazio. Un uomo avrebbe bussato alla vetrina di un noto bar situato in piazza Santa Restituta, praticando dell’autoerotismo. La vicenda è accaduta intorno alle 7 del mAttino di domenica 5 Gennaio 2020. In base ad una prima ricostruzione dell’accaduto, le due ragazze che lavorano all’interno dell’esercizio, avevano appena aperto il locale, quando hanno notato un uomo avvicinarsi alla vetrina. Sebbene fosse mAttino presto, le strade erano già discretamente frequentate in quanto si stava svolgendo il mercato domenicale. davanti al bar però non c’era nessuno. L’uomo era incappucciato ed aveva il viso quasi completamente coperto. Prima avrebbe bussato al vetro Attirando l’attenzione delle due bariste; poi si sarebbe abbassato i pantaloni iniziando a toccarsi le parti intime. Le due ... Leggi la notizia su notizie

