Antitrust, nove squadre di Serie A indagate per abbonamenti e biglietti [NOMI e DETTAGLI] (Di martedì 7 gennaio 2020) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato “nove procedimenti istruttori in materia di clausole vessatorie nei confronti delle società di Calcio di Serie A Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., A.C. Milan S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A.”. “Quanto alle società Bologna Football Club 1909 S.p.A. e Parma Calcio 1913 S.r.l., destinatarie di medesimo invito delle prime – si legge nella nota – avendo riscontrato come esse abbiano effettivamente modificato le loro condizioni generali di contratto, con la rimozione dei profili di possibile vessatorietà ivi rilevati nelle rispettive lettere di moral suasion, l’Autorità ha viceversa archiviato i procedimenti, ai sensi dell’art. 5, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

