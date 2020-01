Adele, la trasformazione è impressionante: ha perso 30 kg! Ecco com’è diventata (e come ce l’ha fatta) (Di martedì 7 gennaio 2020) Se prendete una foto di Adele, la talentuosa cantante britannica, agli esordi e la confrontate con una scattata nell’ultimo periodo vi accorgerete che sono decine i chili persi dalla donna negli ultimi due anni, circa 30. Lo confermano le foto scattate di recente alla cantautrice britannica, tra le voci più potenti sulla scena musicale mondiale. Dopo un’assenza durata due mesi dai social, l’artista è tornata a farsi vedere in uno scatto postato in rete poco prima di Natale. Ma sono altre due foto scattate in spiaggia e poi condivise dai fan ad avere fatto il giro della rete, testimoniandone il dimagrimento: mostrano la cantautrice con un abito corto e senza make up, seduta sulla spiaggia con espressione leggera e serena. Sono scatti impressionanti se confrontati con quelli di appena due anni fa, come nella foto di apertura di questo articolo: mostrano quanto impegno l’artista abbia ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

