Videogiochi 2020, i 10 titoli più attesi dell’anno: da Re3 a The Last of Us II (Di lunedì 6 gennaio 2020) Videogiochi 2020, i 10 titoli più attesi dell’anno: da Re3 a The Last of Us II Il 2020 sarà uno degli anni più ricchi al livello di offerta videoludica, con tantissimi titoli in uscita e i gamers cominciano già a pregustare le nuove uscite: va ricordato che questo sarà l’ultimo anno per Playstation 4 ed Xbox One prima di dare spazio alle console di nuova generazione, che arriveranno sul mercato a fine novembre. Videogiochi 2020: la top 10 dei titoli più attesi 10) DOOM ETERNAL: a circa 4 anni dall’uscita dell’ultimo capitolo, il divertentissimo sparatutto in prima persona firmato “Bethesda” tornerà a far divertire i propri fan. Tanta curiosità attorno alla nuova modalità annunciata, chiamata “Invasione”, nella quale i giocatori prenderanno il controllo di 2 demoni, con l’obiettivo di sconfiggere un avversario dalle medesime ... Leggi la notizia su termometropolitico

