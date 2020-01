Trono Over, Armando cacciato dalla trasmissione e Gemma è pronta a un nuovo amore (Di lunedì 6 gennaio 2020) Circolano le anticipazioni dell’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne: ci sono importanti novità riguardo Armando e Gemma. Trono Over: Gianni Sperti smaschera Armando Secondo le indiscrezioni che circolano sul web sembra che gli appassionati del Trono Over dovranno prepararsi a veder succedere di tutto nello studio di Uomini e Donne. Già da settimane si parla della fine della relazione tra Gemma e Juan Luis Ciano, che lascerà il programma. Di recente, però, è stata registrata una nuova puntata in cui ad essere smascherato sarebbe proprio Armando Incarnato. Gianni Sperti, infatti, dimostrerebbe che il cavaliere si sentirebbe con altre donne al di fuori della trasmissione. La cosa va, come è noto, contro le regole del programma e sarebbe la causa dell’espulsione dell’uomo dalla trasmissione di Maria De Filippi. Secondo un’altra notizia che circola ... Leggi la notizia su velvetgossip

