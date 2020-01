Sanremo 2020: i big sono 24, stasera ai Soliti ignoti i due nomi inediti (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tante polemiche nei giorni scorsi rispetto al cast del prossimo Festival di Sanremo. Come è noto la rivista "Chi" ha svelato in anteprima quasi tutto il cast del prossimo Festival, costringendo Amadeus a dare una intervista a Repubblica in cui ufficializzava la lista dei 22 Big partecipanti alla prossima rassegna canora ligure.Come detto tante le polemiche che si sono accese, sopratutto fra gli addetti al lavori, rispetto a questa decisione del direttore artistico del Festival, ma le cose non sempre sono come appaiono. Giunge infatti in queste ultime ore un colpo di scena, come direbbe il grande Mike Bongiorno.Sanremo 2020: i big sono 24, stasera ai Soliti ignoti i due nomi inediti pubblicato su TVBlog.it 06 gennaio 2020 10:46. Leggi la notizia su blogo

GabrieleMuccino : La Rai dice di no alla presenza di @rulajebreal a @Sanremo_2020 Si perde un’occasione preziosa per conoscere il mon… - repubblica : Sanremo, la Rai dice no a Rula Jebreal. Faraone (Iv): 'Porterò il caso in commissione Vigilanza' [aggiornamento del… - fattoquotidiano : Polemiche sul caso #RulaJebreal a Sanremo: l'invito potrebbe essere ritirato e il ministro Patuanelli parla di 'cen… -