QUESTA SETTIMANA a UNA VITA, le anticipazioni fino al 10 gennaio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Terminano le vacanze natalizie e quindi da martedì 7 gennaio Una VITA torna al suo consueto orario delle 14,10, sempre su Canale 5. Riepiloghiamo le anticipazioni su quel che succederà nella telenovela spagnola fino al 3 gennaio 2020: Felipe viola la quarantena e bacia Celia, rischiando la propria VITA. Lucia va a trovare padre Telmo per trovare conforto. Inigo decide di andare con un ex pugile ad assistere ad un incontro e per scommettere sul pugile vincente. Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Dall’appartamento degli Alvarez-Hermoso non giunge più alcun segno di VITA e si teme per le sorti dei coniugi. L’abitazione è ancora in quarantena. Inigo è sempre più entusiasta per le vincite con le scommesse sugli incontri di pugilato e ciò comincia a interferire sul suo rapporto con Leonor. Da non perdere: diventa fan della nostra pagina ... Leggi la notizia su tvsoap

vannisantoni : su @La_Lettura di questa settimana scrivo di 'Milkman' di Anna Burns (@KellerEditore) una bomba di romanzo che ho s… - chetempochefa : Facciamo i complimenti a @tizianoferro per il disco di Platino e per il primo posto nell'ultima settimana del 2019… - Rafagrodoro : RT @Margaeta1: #6gennaio #goodmorning #BuongiornoATutti iniziamo questa settimana con la #Befana che porta via le feste ma non porta via… -