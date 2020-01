Pisano: "Sull'identità digitale polemiche eccessive. Ecco come funzionerebbe" (Di lunedì 6 gennaio 2020) "polemiche eccessive. La mia proposta è che l'identità digitale, ovvero Spid, venga rilasciata dallo Stato". Il ministro dell'Innovazione Paola Pisano ha provato in queste ore a placare le polemiche sollevate dopo una sua intervista a Radio 1. Molti hanno criticato la sua proposta, paventando l'ipotesi di pesanti ingerenze dello Stato nella vita privata dei cittadini. Ma alcune fonti del ministero assicurano all'Agi che si sarebbe trattato di un equivoco, e spiegano cosa c'è dietro la proposta. L'idea di Pisano, raccontano, prevede che così come la carta d'identità digitale oggi viene emessa e gestita dallo Stato, dal ministero dell'Interno per la precisione, lo stesso dovrebbe avvenire con Spid. Un'unica identità quindi, emessa contemporaneamente alla carta di identità digitale. Il ministero, precisano, non ha intenzione di mettere in discussione che ... Leggi la notizia su agi

matteorenzi : La password di Stato anche per i servizi privati è inquietante. Il Ministro Pisano attui il piano già pronto lancia… - fisco24_info : Pisano: 'Sull'identità digitale polemiche eccessive. Ecco come funzionerebbe': 'Polemiche eccessive. La mia propost… - pbarbero1 : RT @matteorenzi: La password di Stato anche per i servizi privati è inquietante. Il Ministro Pisano attui il piano già pronto lanciato da D… -