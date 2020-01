Nave incagliata in Sardegna: prosegue il monitoraggio e il recupero del carburante (Di lunedì 6 gennaio 2020) Proseguono in Sardegna le operazioni di monitoraggio e recupero del carburante presente all’interno del cargo Cdry Blu, incagliato dal 22 dicembre scorso. Nella zona sta operando il battello antinquinamento Naitan, che si sta occupando del costante controllo dell’area insieme a una motovedetta della Guardia costiera di Sant’Antioco. Al momento non è possibile stabilire quando le operazioni saranno ultimate.L'articolo Nave incagliata in Sardegna: prosegue il monitoraggio e il recupero del carburante Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

mattinodipadova : Nave incagliata in Sardegna, le immagini subacquee che mostrano i danni - provinciapavese : I sommozzatori della Guardia costiera hanno eseguito un sopralluogo intorno alla nave mercantile Cdry Blue rimasta… - G_Sagittarian : RT @tribuna_treviso: Nave incagliata in Sardegna, le immagini subacquee che mostrano i danni -