Napoli-Inter 1-3, Serie A: i nerazzurri espugnano il San Paolo e agganciano la Juventus in testa, doppietta di Lukaku (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’Inter ha sconfitto il Napoli per 3-1 nel posticipo della diciottesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio e ha così agganciato la Juventus in testa alla classifica. I nerazzurri hanno espugnato il San Paolo con grande disinvoltura, rispondendo così ai bianconeri che nel pomeriggio avevano battuto il Cagliari per 4-0: la lotta a distanza per lo scudetto prosegue mentre il campionato si avvicina al giro di boa (nel prossimo weekend si giocherà l’ultimo turno del girone d’andata). I partenopei restano invece all’ottavo posto e ora la quarta posizione occupata dalla Roma è lontana undici punti, la qualificazione alla prossima Champions League è ormai una pura utopia e anche l’accesso all’Europa League appare complicato: la cura di Rino Gattuso non ha dato ancora i frutti sperati, la ripartenza dopo la sosta per le festività natalizie non è certo ... Leggi la notizia su oasport

