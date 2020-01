LIVE Dakar 2020, tappa 6 gennaio in DIRETTA: Fernando Alonso paga oltre due ore e mezza al traguardo, sfortunatissimo (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SECONDA tappa – MOTO LA CLASSIFICA DELLA Dakar 2020 DOPO LA SECONDA tappa – MOTO CRONACA SECONDA tappa – AUTO LA CLASSIFICA DELLA Dakar 2020 DOPO LA SECONDA tappa – AUTO Fernando Alonso SBATTE CONTRO UNA ROCCIA E PERDE DUE ORE E mezza 14.45 Due ore, 34 minuti e 38 secondi. Alla fine è questo il ritardo definitivo accumulato da Fernando Alonso rispetto al vincitore della seconda tappa Al Wajh-Neom. L’iberico sprofonda così in classifica generale a più di due ore e mezza dal leader argentino Terranova. 14.10 Si è conclusa la tappa anche per quad e SSV. Ignacio Casale si conferma il favorito principale nei quad aggiudicandosi il secondo stage consecutivo e guadagnando terreno su tutti i rivali, mentre negli SSV Lopez Contardo ha fatto il vuoto quest’oggi balzando in vetta alla ... Leggi la notizia su oasport

