LIVE Dakar 2020, tappa 6 gennaio in DIRETTA: Alonso fermo da due ore! Comanda Al Rajhi tra le auto, Branch vince tra le moto (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SECONDA tappa – MOTO LA CLASSIFICA DELLA Dakar 2020 DOPO LA SECONDA tappa – MOTO 11.50: Si fa sempre più difficile la situazione di Fernando Alonso, fermo praticamente da due ore dopo aver danneggiato la sospensione della ruota anteriore destra. Secondo Marca, l’iberico avrebbe colpito una roccia nascosta al km 160 e sarebbe ancora fermo in attesa di riparare il danno. 11.35: Nei quad il cileno Casale è vicino al successo di questa seconda tappa, avendo aumentato il proprio vantaggio al rilevamento dei 314 km: 8’14” il vantaggio sul polacco Sonik e 10’41” sul francese Vitse. 11.30: Siamo al 314° km di questa speciale per le auto di questa seconda tappa e la classifica sorride sempre al saudita su Toyota Al Rajhi. Alle sue spalle troviamo la Mini dello spagnolo Sainz a ... Leggi la notizia su oasport

