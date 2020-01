Lecco, alpinista precipita e muore

Incidente in montagna nel Lecchese. Unto ed è morto dalla Parete Fasana del Pizzo della Pieve, a quota 1.200 metri, nel territorio di Primaluna. La salma, come segnalano i soccorsi, è stata recuperata e trasportata in elicottero asu ordine della magistratura.(Di lunedì 6 gennaio 2020)