Le lasagne vegetariane fatte con gli avanzi delle ricette delle feste (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tra le tante ricette per utilizzare gli avanzi delle feste vi proponiamo la ricetta delle lasagne vegetariana. Magari per preparare pranzi e cene per le feste in frigo e in dispensa sono rimasti un po’ di ingredienti, con le lasagne vegetariane consumiamo gli spinaci, i formaggi, la mozzarella, i pomodorini e magari anche le sfoglie di lasagna. Questo è uno dei suggerimenti de Il cucchiaio d’argento, una ricetta del riciclo facile e veloce, come sempre dal risultato garantito. Volendo possiamo sostituire alcuni ingredienti con quelli che abbiamo in frigo, la base resta la stessa. Prepariamo la besciamella nel modo classico e poi aggiungiamo il formaggio grattugiato. lasagne vegetariane – LA RICETTA PER USARE GLI avanzi delle feste Ingredienti: 1 kg di pomodori ciliegino, timo, sale, aglio, 2 scalogni, 6 cucchiai di olio, 500 g di spinaci puliti, 220 g di mozzarella, 12 foglie di lasagne ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

lasagne vegetariane Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : lasagne vegetariane