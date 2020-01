Iran, migliaia di persone in strada a Teheran per i funerali di Soleimani. La figlia: “Giorni bui per Usa”. Khamenei in lacrime sulla bara (Di lunedì 6 gennaio 2020) Centinaia di migliaia di persone in strada, la guida suprema del Paese in lacrime sulla bara e la figlia che avverte Stati Uniti e Israele: “Verranno giorni bui“. Il secondo giorno dei funerali per il generale delle Guardie della Rivoluzione, Qassem Soleimani, ucciso in Iraq venerdì da un raid missilistico ordinato da Donald Trump, si è concentrato all’università della capitale Teheran e in piazza Azadi. È il secondo giorno della cerimonia funebre, dopo la folla oceanica che domenica ha invaso le strade di Ahvaz: dopo le preghiere, i corpi verranno trasferiti a Qom per un’altra cerimonia funebre. Soleimani sarà sepolto nella sua terra natale, Kerman, il prossimo martedì. La folla di migliaia di persone ha marciato per le strade di Teheran, chiedendo vendetta per l’uccisione del generale. Si sventolano immagini di Soleimani e del vice capo di Hash al-Shaabi, Abu Mahdi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

