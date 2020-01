Infortunio Ramirez: problema muscolare per il blucerchiato (Di lunedì 6 gennaio 2020) Infortunio Ramirez: le condizioni del centrocampista della Sampdoria, costretto ad abbandonare in anticipo la sfida contro il Milan Tegola per Ranieri. Al 30′ della sfida di San Siro contro il Milan, Gaston Ramirez è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un Infortunio muscolare. Il centrocampista uruguaino si è accasciato per via di un problema al di sopra del ginocchio sinistro. Al posto di Ramirez è subentrato l’esterno Fabio Depaoli. Nei prossimi giorni il blucerchiato farà gli esami specifici per valutare l’entità dell’Infortunio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

MilanInside_ : 28’ INFORTUNIO: non ce la fa Gaston Ramirez, che chiede il cambio. #MilanSampdoria #SerieATIM #MilanInside - SSportNetwork : #SerieA #LIVE #MilanSamp 0-0 30' Infortunio per Gaston #Ramirez e primo cambio forzato per Ranieri. Dentro #Depaoli. -