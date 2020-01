Incidente Alto Adige: l’automobilista voleva uccidersi (Di lunedì 6 gennaio 2020) Stefan Lechner è il 27enne responsabile dell’Incidente in Alto Adige costato la vita a 6 turisti, a Lutago. Il giovane, dopo il fermo, è stato ricoverato in via precauzionale nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Brunico, piantonato dai carabinieri. Le sue condizioni psicologiche sono state infatti analizzate dalle forze dell’ordine che hanno poi valutato il ricovero. Al momento l’uomo è in stato di arresto e rischia 18 anni di reclusione. Incidente Alto Adige Operaio 27enne di Chienes Val Pusteria, Stefan Lechner è stato sottoposto all’alcol test a seguito dell’Incidente e pare che al momento dello schianto avesse un tasso alcolemico pari a 1,95 grammi di alcol/litro, ovvero quattro volte oltre il limite consentito. Al momento del drammatico Incidente il giovane sembra si stesse dirigendo, a bordo della sua Audi TT, a casa della ex fidanzata ... Leggi la notizia su notizie

