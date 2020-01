Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Federico rischia di rimanere paralizzato (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il Paradiso delle Signore - Alessandro Fella Brutto rientro dalle festività per la famiglia Cattaneo, che con le proprie vicissitudini si è fatta amare dai telespettatori de Il Paradiso delle Signore: il giovane Federico (Alessandro Fella), rimasto vittima di un brutto incidente, rischia di restare paralizzato e i genitori, sconvolti e preoccupati, decidono di tenerlo all’oscuro della cosa. Qualcuno, però, potrebbe fargli scoprire anzitempo la verità, come si evince dalle anticipazioni che seguono. Il Paradiso delle Signore: anticipazioni lunedì 6 gennaio 2020 Saputo dell’incidente di Federico e dell’improvvisa partenza di Luciano per Bolzano, Marta e Vittorio si precipitano a Casa Cattaneo e propongono a Silvia di trascorrere l’Epifania insieme al Paradiso, chiuso per la festa al pubblico, ma dove Clelia e le Veneri si preparano a fare l’inventario. ... Leggi la notizia su davidemaggio

