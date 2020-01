Il Molo Rosso su Rai 2 la seconda stagione, anticipazioni (Di lunedì 6 gennaio 2020) El Embarcadero – ll Molo Rosso martedì 7 gennaio su Rai 2 le prime due puntate della seconda stagione, anticipazioni Il fascino spagnolo ha ormai conquistato l’Italia. Dopo La Casa di Carta, risultata la più popolare di Netflix nel nostro paese (leggi qui) arriva su Rai 2 la seconda stagione di Il Molo Rosso – El Embarcadero, con le prime 4 puntate addirittura in anteprima mondiale visto che l’intera seconda stagione da 8 episodi sarà caricata su Moviestar+ in Spagna il 17 gennaio. La seconda stagione è anche l’ultima de Il Molo Rosso visto che la serie è pensata e costruita su due stagioni da Alex Pina, già creatore de La Casa di Carta e Esther Martínez Lobato, Jesus Colmenar è il regista del primo episodio. Alvaro Morte il professore de La Casa di Carta, torna nei panni di Oscar. Il Molo Rosso 2×01-02 Alejandra si risveglia nel letto di Veronica e le ... Leggi la notizia su dituttounpop

