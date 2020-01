Fiorentina, Iachini: «C’è rammarico per i tre punti persi» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, commenta con rammarico il pareggio ottenuto contro il Bologna. Le sue parole Beppe Iachini ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio arrivato all’ultimo secondo contro il Bologna. Queste le parole del neo tecnico viola. MATCH – «Tranne qualche situazione su palla inattiva la squadra aveva concesso pochissimo. Peccato, perché potevamo portare a casa punti importanti. Non mi aspettavo tanto di più dopo una sola settimana di lavoro e altri otto giorni in cui i ragazzi erano stati via. Ci sono state buone risposte sulla compattezza, l’attenzione e l’organizzazione difensiva. Dovevamo leggere meglio alcune situazioni quando eravamo in possesso, e non ci siamo riusciti: qualcosa abbiamo sbagliato, ci lavoreremo sopra ma l’importanza è che ci sia stata la prestazione. C’è rammarico per i tre punti persi ma i ... Leggi la notizia su calcionews24

