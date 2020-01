Epifania, le lettere dei bimbi malati alla Befana: “Il mio desiderio più grande è guarire” (Di lunedì 6 gennaio 2020) I piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Pausilipon lottano tutti i giorni per riconquistare la loro vita. Passano mesi in ospedale, assistiti dalla loro mamma e dal loro papà, sperando un giorno di poter tornare a casa. Quest'anno, per le feste di Natale, hanno ricevuto un dono speciale dall'associazione "Noi genitori di tutti". Un foglio bianco su cui scrivere quello che desiderano di più. Leggi la notizia su napoli.fanpage

