Elisa e Sonia, investite a Senigallia: il 48enne alla guida con tasso alcolemico 4 volte oltre il limite (Di lunedì 6 gennaio 2020) Amiche inseparabili, così vengono descritte dai media locali. Si chiamavano Elisa Rondina e Sonia Farris le due donne morte questa notte, intorno alle 5 del mattino, mentre camminavano sul ciglio della provinciale 360 Arceviese a Senigallia per raggiungere l’automobile e rincasare dal locale dove avevano trascorso la serata insieme. L’uomo a bordo dell’auto che le ha travolte e che successivamente allertato i soccorsi, si sarebbe trovato alla guida con un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite imposto dalla legge. Elisa e Sonia, le amiche inseparabili travolte sulla provinciale Sia Elisa Rondina, insegnante di 43 anni, che l’amica Sonia Farris, parrucchiera di 34 anni, vivevano a Fano. Le due donne, amiche per la pelle, avevano deciso di trascorrere una serata insieme a ritmo di danza, una passione che condividevano, in un locale di Senigallia, il Megà. Erano circa 5 del ... Leggi la notizia su thesocialpost

Ciarraciarra63 : RT @nonvotoilpd: Roma, italiano ubriaco al volante ammazza Gaia e Camilla: arrestato Bolzano, italiano ubriaco al volante ammazza 6 vente… - novasocialnews : Elisa e Sonia investite e uccise fuori dalla discoteca: c'è un fermo #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -