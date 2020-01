Brescia Lazio: quando tutto sembra perduto, si lancia per Milinkovic-Savic (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il lancio lungo per Milinkovic-Savic è una soluzione vitale per la Lazio. Così è arrivata la vittoria di Brescia Il secondo tempo di Brescia-Lazio è stato tra i più negativi della stagione. Nonostante la superiorità numerica, i biancocelesti non riuscivano a creare grosse occasioni. Giro palla lento e poca aggressione della profondità, si cercavano in continuazione combinazioni centrali di prima che non funzionavano. Le volte in cui si è giocato lungo su Milinkovic-Savic sono arrivate le occasioni più pericolose. Come nel secondo gol di Immobile: lancio lungo da dietro di Acerbi per Milinkovic-Savic, con la Lazio pronta ad aggredire la seconda palla. La cosa strana è capire come mai i biancocelesti l’abbiano fatto poco nel corso del match. La vittoria comunque è arrivata. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

