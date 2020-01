Avanti un Altro, Paolo Bonolis e Luca Laurenti in onda dal 6 gennaio 2020: anticipazioni e diretta (Di lunedì 6 gennaio 2020) In concomitanza con l'arrivo della Befana, Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano in onda con la nona stagione di Avanti un Altro!, pronti a prendere il testimone del preserale da Gerry Scotti, in forza coi suoi Caduta Libera e Conto Alla Rovescia. Oggi, lunedì 6 gennaio alle ore 18.45, scopriremo tutte le novità dell'edizione, legate soprattutto ai nuovi personaggi che stanzieranno nel "salottino", nuovamente capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri).Ospiti della giunonica modella, la dottoressa Maria Mazza, lo Iettatore Franco Pistoni, il Bonus Daniell Nillson e la Bona Sorte Francesca Brambilla. A vestire i panni della Bonas, da quest'anno ci sarà Sara Croce, di cui vi abbiamo parlato già a fine settembre. Altra novità sarà la presenza della YouTuber Follettina Creation. Tvblog seguirà il primo appuntamento con la nona edizione di Avanti un Altro! in live-blogging; al termine ... Leggi la notizia su blogo

