Ambulanza dirottata a Napoli, il dg dell’Asl Napoli 1 sporge denuncia (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ha gia’ sporto denuncia il direttore generale dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, per l’ennesimo episodio di aggressione a personale medico verificatosi ieri nel tardo pomeriggio. Lo annuncia lui stesso in un post su Fb rivolto ai medici, infermieri e operatori sanitari dell’azienda che dirige. “Avrei voluto trasmettere questa mattina solo un messaggio per augurare a voi tutti una buona festa dell’Epifania – scrive Verdoliva – ma devo purtroppo segnalare l’ennesimo e gravissimo caso perpetrato a danno dei nostri operatori del Servizio 118, postazione ferrovia stazione centrale. I fatti raccontano di una banda di giovani scalmanati (delinquenti) che hanno imposto il soccorso ad un loro giovane amico in zona Case nuove (a ridosso dell’ospedale Loreto mare, in via Marina, ndr.) e poi pretendendo il trasporto al pronto soccorso del ... Leggi la notizia su ildenaro

Ambulanza dirottata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ambulanza dirottata