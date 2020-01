Aggressioni ai medici, de Magistris: Non siamo in guerra, ma per il 118 mezzi inadeguati (Di lunedì 6 gennaio 2020) “Per il 118 c’è il tema di mettere in condizioni gli operatori di lavorare in tranquillità. Sicuramente non stiamo in guerra, certe volte se si amplificano troppo certe cose e non sempre si raggiunge l’obiettivo migliore a cui tutti vogliamo propendere”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, commentando i recenti casi di Aggressioni ad operatori sanitari. L'articolo Aggressioni ai medici, de Magistris: Non siamo in guerra, ma per il 118 mezzi inadeguati proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

