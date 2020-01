Tuttosport: il Celta inamovibile, Lobotka via solo con cessione a titolo definitivo (Di domenica 5 gennaio 2020) Tutto fermo per l’affare Lobotka. Napoli e Celta Vigo ne riparleranno probabilmente martedì, come riporta oggi Tuttosport. Ma il Napoli ha fretta, una dannata fretta di portare a Gattuso il suo regista per sistemare il 4-3-3. Non solo ha fretta, il club azzurro non ha neanche una soluzione di riserva qualora la trattiva con gli spagnoli non dovesse andare in porto, ed è pr questo che Giuntoli si sta dando un gran da fare per provare ad accontentare il Celta “Il centrocampista ha già detto sì all’accordo da 4 anni e mezzo, per 1,8 milioni a stagione più bonus. Lo slovacco aspetta che martedì ci sia il contatto decisivo tra il Napoli e il Celta. Si parte da una base di 20 milioni complessivi. Il Celta tira sui bonus per avvicinarsi quanto più è possibile ai 25: il Napoli ha offerto due milioni di bonus, forse con tre si potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa. Gli azzurri ... Leggi la notizia su ilnapolista

