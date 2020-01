Trento-Virtus Bologna in tv oggi, Serie A basket 2020: orario, programma e streaming (Di domenica 5 gennaio 2020) Trasferta complicata per la capolista Virtus-Bologna che oggi alle 17.30 giocherà in casa di una squadra discontinua, ma capace di grandi exploit come Trento. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento per non perdervi nemmeno un secondo di uno dei match di cartello dell’ultima giornata del girone d’andata di Serie A basket 2019-2020. IL programma DI Trento – Virtus Bologna orario: 17.30 Diretta streaming: Eurosport Player Diretta testuale: OA Sport CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI basket luca.saugo@oasport.it Twitter: @LucaSaugo Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Credit: Ciamillo Leggi la notizia su oasport

