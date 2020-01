Suicida Franco Ciani, scrisse “Ti lascero”. Fu ex marito della Oxa (Di lunedì 6 gennaio 2020) Lutto nel mondo della musica leggera. E' stato trovato morto in un albergo di Fidenza Franco Ciani, musicista, autore e produttore ed ex marito di Anna Oxa per la quale aveva scritto tra l'altro i successi "Tutti i brividi del mondo" e "Ti lascerò" (che vinse il Festival di Sanremo 1989). A quanto riporta la stampa locale, il corpo senza vita di Ciani, 62 anni, è stato trovato venerdì mattina dai dipendenti dell'hotel nella stanza in cui aveva preso alloggio. Oppresso dai debiti e in un difficile momento professionale, il musicista si sarebbe tolto la vita nella sera di giovedì utilizzando un sacchetto di plastica e avrebbe spiegato le ragioni del suo gesto in un biglietto indirizzato al suo impresario Nando Sepe. "Ho saputo che si è Suicidato. Faccio fatica a credere a questo gesto, da parte di Ciani: sapeva molte cose, se fossi un familiare io approfondirei", il commento rilasciato da ... Leggi la notizia su ilfogliettone

