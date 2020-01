Soleimani, l’Iran medita vendetta. Ma questo lutto non placherà il dissenso interno (Di domenica 5 gennaio 2020) È stata innalzata la bandiera dell’Imam Hussein, nipote del Profeta, sopra la moschea di Jamkaran nella cittá di Qom in Iran. È il segno che precede ogni grande battaglia: il rosso indica il sangue che verrà versato in guerra come sacrificio e vendetta per la morte del Generale Qassem Soleimani. È un paese spaccato a metà, l’Iran, in questi giorni dopo l’assassinio di Soleimani avvenuto attraverso un drone americano all’aeroporto di Baghdad nella notte tra il 2 e il 3 gennaio. La figura di Soleimani è sempre stata controversa in Iran. Da un lato era molto ammirato per la sua difesa dell’identità nazionale, dall’altro considerato amico del regime. Non a caso quasi tutti lo indicano in questi giorni come la figura numero due in Iran dopo la Guida Suprema, l’Ayatollah Khamenei. Soleimani da due giorni è divenuto il martire dell’Iran, Shahid Soleimani, e c’è chi giura che la sua ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

andreapurgatori : L’uccisione di #Soleimani, che per l’Iran garantiva gli equilibri in MO trattando con #Putin e #Assad è un atto im… - Capezzone : +++Ieri a #StaseraItalia @staseraitalia+++ Clippino 2 (grazie a @Carlo_bis) #Soleimani, asfaltatina a #Faraone sull… - Internazionale : Uccidendo il generale Soleimani, Trump dichiara guerra all’Iran. L'articolo di Pierre Haski. -