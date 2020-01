Seat Leon - Collaudi avviati anche per la ST (Di domenica 5 gennaio 2020) Il 2020 sarà lanno della Seat Leon, e dopo lhatchback tocca ora alla wagon anticipare le novità della prossima generazione in una serie di foto spia. Nella sua versione familiare, la media del gruppo Volkswagen sembra voler puntare su un look sempre più sportivo, che farà il paio con una gamma motori arricchita da versioni elettrificate.Come cambia. Basta zoomare su questi scatti per accorgersi di alcune differenze con la serie attuale: anzitutto nella fanaleria, che è sempre più affilata, con luci di coda avvolgenti e sottili, dalla forma triangolare. Nella vista laterale, poi, la vetratura appare più stretta, evidenziando landamento più spiovente del tetto, che mantiene un accenno di spoiler a fare ombra al lunotto. Il lato B, infine, guadagna dinamismo, grazie a un nuovo portellone, caratterizzato da una nervatura allaltezza delle luci di coda.Nel cofano. Parlando di ... Leggi la notizia su quattroruote

