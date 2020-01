Scampia, nascondeva una bomba nell’auto: arrestato un 34enne (Di domenica 5 gennaio 2020) Un 34enne napoletano è stato arrestato per detenzione di materiale esplosivo. Fermato per dei controlli in via Labriola, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di un ordigno artigianale di due chili e mezzo che nascondeva nell'auto. Indagini in corso su fatti di sangue o azioni intimidatorie. Leggi la notizia su napoli.fanpage

