Sarri: «De Ligt ha avuto un periodo difficile tra problemi alla spalla e agli adduttori» – VIDEO (Di domenica 5 gennaio 2020) Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato di Matthijs De Ligt nella conferenza stampa di vigilia al match con il Cagliari Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, Maurizio Sarri ha parlato di Matthijs de Ligt e delle sue condizioni. «Ha avuto un periodo più complicato, fra l’infortunio alla spalla e problemi agli adduttori. Ha giocato tantissimo, quindi ha avuto qualche problemino da gestire nell’ultimo periodo. C’è stato Demiral però in ottima condizione. De Ligt è in leggera crescita quindi andremo a decidere». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

