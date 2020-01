Sardegna, assessore comunale muore per un colpo di fucile durante battuta di caccia (Di domenica 5 gennaio 2020) Tragico incidente in Sardegna: Andrea Altea, 43 anni e assessore al Turismo presso Aggius, sarebbe stato raggiunto da una fucilata durante una battuta di caccia al cinghiale nelle campagne circostanti al Comune. L'uomo era molto conosciuto in paese, dove si apprezzava particolarmente il suo impegno per la promozione del teritorio. Leggi la notizia su fanpage

