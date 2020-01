Polacco ubriaco entra in una casa e abusa di 15enne autistico, arrestato (Di domenica 5 gennaio 2020) Il 39enne Polacco, pregiudicato per maltrattamenti nei confronti della moglie, aveva un tasso alcolemico pari a 2,6g per litro: accusato di violenza sessuale su minore, si trova ora dietro le sbarre. Sull'adolescente, accompagnato in ospedale, non sono stati fortunatamente trovati segni di violenza Federico Garau  Luoghi: Ancona Leggi la notizia su ilgiornale

Efisio31251859 : RT @51fini: Ubriaco a Capodanno entra in una casa e violenta un minore disabile ?? era italiano????? Macché un polacco - boscarolomarco : RT @CerchiamoDenise: ?? #Forlì ubriaco a Capodanno entra in una casa e violenta 15enne autistico Arrestato un polacco di 39 anni che si era… - Laura48673787 : RT @CerchiamoDenise: ?? #Forlì ubriaco a Capodanno entra in una casa e violenta 15enne autistico Arrestato un polacco di 39 anni che si era… -