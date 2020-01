Pescara, inseguimento con sparatoria: malviventi fanno ribaltare auto con papà e bimbo (Di domenica 5 gennaio 2020) Gabriele Laganà Paura ieri sera Santa Teresa di Spoltore. I feriti, tra cui un bimbo di 10 anni, sono stati immediatamente trasportati in ospedale a Pescara. Le loro condizioni non sono gravi Scene da film d’azione nella tarda serata di ieri a Santa Teresa di Spoltore, piccolo comune in provincia di Pescara. Un lungo inseguimento con sparatoria fra due banditi ed i carabinieri si è concluso con lo schianto, da parte della vettura dei malviventi, contro una Volkswagen Tiguan con a bordo una famiglia che si è poi ribaltata. Due persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 10 anni: entrambe sono stati accompagnate in ospedale per accertamenti ma, per fortuna, le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. L'inseguimento sarebbe iniziato lungo la circonvallazione nei pressi del capoluogo abruzzese. I militari stavano cercando di fermare un’auto sospetta, ... Leggi la notizia su ilgiornale

