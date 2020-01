Ondata di maltempo colpisce Israele: 2 morti annegati in ascensore bloccato, Tel Aviv in ginocchio (Di domenica 5 gennaio 2020) Una forte Ondata di maltempo ha colpito ieri Tel Aviv: il bilancio è di 2 morti ed ingenti danni materiali. Le piogge torrenziali hanno allagato il garage sotterraneo di un condominio: 2 inquilini scesi per mettere al riparo la loro auto sono rimasti bloccati nell’ascensore a causa di un corto circuito, e sono annegati. Testimoni hanno raccontato che i soccorsi sono sono giunti sul posto con grande ritardo, anche a causa dei diffusi allagamenti sulle strade. Ieri a Tel Aviv sono caduti 74 mm di acqua, circa un quinto della media stagionale di pioggia. Ben 50 mm sono caduti nel giro di mezz’ora, determinando in breve tempo la paralisi del traffico in vaste aree ed interruzioni prolungate nell’erogazione della corrente elettrica.L'articolo Ondata di maltempo colpisce Israele: 2 morti annegati in ascensore bloccato, Tel Aviv in ginocchio ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

