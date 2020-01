Navi a emissioni-zero: dalle compagnie 5 miliardi in 10 anni (Di domenica 5 gennaio 2020) Decisione storica dello shipping mondiale per combattere il surriscaldamento del pianeta. I principali player hanno, infatti, recentemente deciso di attivarsi concretamente sul tema ambientale annunciando di aver presentato all’IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) la propria proposta di creazione di un Fondo di Ricerca Internazionale del Settore Marittimo (International Maritime Research Fund – IMRF). Tale fondo sarà impiegato nel campo R&S per sviluppare tecnologie e sistemi di propulsione zero-carbon nonché carburanti eco-compatibili (idrogeno, ammoniaca, ecc.): lo scopo è quello di ridurre, entro il 2050, i gas a effetto serra prodotti dal settore del 50% (rispetto ai livelli registrati nel 2008) e portare successivamente ad una decarbonizzazione totale dello shipping su scala mondiale. Il fondo sarà finanziato dalle compagnie di Navigazione di tutto il mondo ... Leggi la notizia su ladenuncia

