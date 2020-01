Milano, anziana trovata morta in agriturismo dalla figlia: era legata e con un cappuccio in testa (Di domenica 5 gennaio 2020) Una donna di 90 anni è stata trovata morta attorno alle 10 di questa mattina in via Pescara 37 a Milano all'interno dell' agriturismo 'Podere Ronchetto'.L'anziana... Leggi la notizia su leggo

