M5s, De Falco: “Espulsione mia e di Paragone? Stesso metodo, assoluta assenza di democrazia. Casaleggio? Grave il suo conflitto d’interessi” (Di domenica 5 gennaio 2020) “Quello che accomuna l’espulsione di Gianluigi Paragone con quella che mi ha riguardato è la metodologia, cioè l’assoluta mancanza di democrazia all’interno del M5s“. Così, ai microfoni di “Lavori in corso”, su Radio Radio, il senatore ex M5s, ora esponente del Gruppo Misto, Gregorio De Falco, commenta il cartellino rosso che il Movimento ha alzato contro Gianluigi Paragone. De Falco, che fu espulso il 32 dicembre del 2018 per il suo dissenso contro il primo Decreto Sicurezza e il Decreto Genova del governo Conte Uno, puntualizza: “C’è da dire che io cercai di evitare un danno al M5s, astenendomi dal voto di fiducia, sebbene non condividessi affatto il Decreto Sicurezza Uno e il condono di Ischia inserito nel Decreto Genova. Me ne andai dall’Aula per evitare che la mia presenza pesasse sul quorum. Invece il collega Paragone ha ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

dileguossi : RT @MPenikas: FQ: M5s, De Falco: “Espulsione mia e di Paragone? Stesso metodo, assoluta assenza di democrazia. Casaleggio? Grave il suo co… - TutteLeNotizie : M5s, De Falco: “Espulsione mia e di Paragone? Stesso metodo, assoluta assenza di democrazia… - ZenatiDavide : #Politica #RadioeTV #DaniloToninelli #DavideCasaleggio M5s, De Falco: “Espulsione mia e di Paragone? Stesso metodo,… -