La Lonardo scalza De Caro: è lei il ‘Paperone’ tra i parlamentari sanniti, in crescita i grillini (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSandra Lonardo scalza Umberto Del Basso De Caro. E’ la senatrice di Forza Italia il ‘Paperone’ tra i parlamentari sanniti. Un sorpasso sul filo di lana, certificato dalle dichiarazioni dei redditi 2019, da qualche giorno consultabili sui portali istituzionali di Camera e Senato. Le dichiarazioni fanno riferimento all’anno 2018 e dunque comprendono i primi guadagni legati alla carica parlamentare (la XVIII Legislatura ha avuto inizio il 23 marzo del 2018). Si spiegano così sia lo sconvolgimento della classifica di dodici mesi fa che le sostanziose variazioni nei ‘bilanci’ dei singoli esponenti politici. A crescere, in particolare, rispetto alla graduatoria dello scorso anno (leggi qui), sono i conti dei grillini, tutti alla prima esperienza istituzionale. Debuttante, in realtà, sarebbe anche Sandra Lonardo Mastella che però in passato aveva già ricoperto le ... Leggi la notizia su anteprima24

